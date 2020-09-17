Семин: Я даже не знаю, что за девушка-то

Бывший тренер московского "Локомотива" и сборной России
Юрий Семин заявил, что не знает, как публикация с полуголой девушкой оказалась в его Instagram-stories.
Ранее в Instagram-stories тренера появилось фото с полуобнаженной девушкой и ссылкой на ее профиль.
"Я не знаю, может, меня и взломали. Я даже не знаю, что за девушка-то. Все нормально, раз она опубликовалась как-то. Я не в курсе этой публикации. Мне очень приятно, когда такие красивые девушки появляются на моей странице. Если, она, конечно, красивая, ведь надо еще посмотреть. Я с этими вопросами не связан, я даже не разбираюсь, как опубликовать сториз", — цитирует Семина Sport24.
При это специалист отметил, что он не всегда самостоятельно ведет свой Instagram, а прибегает к помощи своей внучки.