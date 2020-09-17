«Динамо» угрожает сняться с чемпионата

Вслед за руководством московского «Спартака» о снятии с розыгрыша чемпионата России заговорили боссы «Динамо». Генеральный директор «бело-голубых» Юрий Белкин заявил о двойных стандартах по отношению к разным клуба РПЛ при рассмотрении спорных судейских решений.
Представитель «Динамо» был возмущен, что работу арбитра Лапочкина на матче его команды против казанского «Рубина» в РФС признали «отличной» и отказались проверять судью на детекторе лжи, несмотря на то, что по аналогичному запросу от «Спартака» рефери были отправлены на полиграф.
«Хотелось бы узнать — в чем принципиальная разница между, например, обращением спартаковцев по работе арбитров на их матче с "Сочи" и нашей ситуацией? Почему в одном случае следует проверка, а в другом нет? Двойные стандарты — худшее что может быть, но это почему-то происходит. "Динамо" теперь тоже нужно заявить о снятии с чемпионата при таком отношении?» — цитирует Белкина «Спорт Экспресс».
Напомним, матч между «Динамо» и «Рубином» закончился победой казанского клуба со счётом 1:0. Единственный гол был забит с пенальти. Кроме того, по ходу встречи рефери показал три красные карточки.