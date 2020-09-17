«Динамо» угрожает сняться с чемпионата

«Хотелось бы узнать — в чем принципиальная разница между, например, обращением спартаковцев по работе арбитров на их матче с "Сочи" и нашей ситуацией? Почему в одном случае следует проверка, а в другом нет? Двойные стандарты — худшее что может быть, но это почему-то происходит. "Динамо" теперь тоже нужно заявить о снятии с чемпионата при таком отношении?» — цитирует Белкина «Спорт Экспресс».