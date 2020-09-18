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Айнтрахт Ф
Официально: Игуаин перешёл в клуб Бекхэма
Soccer News
и
ещё 16
3 часа назад
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Soccer News
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Аргентинский нападающий
Гонсало Игуаин
стал игроком "Интера Майами", сообщает официальный сайт клуба.
Условия контракта между сторонами пока неизвестны. Ранее утверждалось, что речь идёт о соглашении на два года.
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