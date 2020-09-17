Португалия увеличила отрыв от России в таблице УЕФА

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
12 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
13:45
Уфа Уфа
Урал
Урал
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Сочи Сочи
12 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
17:00
Сельта Сельта
Гранада
Гранада
19:30
Атлетик Б Атлетик Б
Кадис
Кадис
22:00
Осасуна Осасуна
12 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
×
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
14:30
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
13 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Динамо М
Динамо М
16:30
Рубин Рубин
Ротор
Ротор
19:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Спартак М Спартак М
13 сентября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
×
Хетафе Хетафе
Алавес
Алавес
15:00
Бетис Бетис
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
13 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
16:00
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Эвертон Эвертон
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
18:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
20:30
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
20:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:15
Челси Челси
18 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
20:00
Химки Химки
18 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Хетафе
Хетафе
22:00
Осасуна Осасуна
18 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Бавария
Бавария
21:30
Шальке-04 Шальке-04
19 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Урал
Урал
16:30
Зенит Зенит
Ростов
Ростов
19:00
Ротор Ротор
19 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Эйбар Эйбар
Сельта
Сельта
22:00
Валенсия Валенсия
19 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
16:30
Аугсбург Аугсбург
Штутгарт
Штутгарт
16:30
Фрайбург Фрайбург
Вердер
Вердер
16:30
Герта Герта
19 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
17:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
20 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
14:00
Сочи Сочи
Рубин
Рубин
16:30
Спартак М Спартак М
20 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Севилья
Севилья
×
Эльче Эльче
Уэска
Уэска
17:00
Кадис Кадис
Гранада
Гранада
19:30
Алавес Алавес
20 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Майнц Майнц
Вольфсбург
Вольфсбург
19:00
Байер Байер
20 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
14:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
Челси
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
21 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Динамо М
Динамо М
19:00
Ахмат Ахмат
21 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
22:00
Вальядолид Вальядолид
21 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
20:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
22:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
25 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Португалия увеличила отрыв от России в таблице УЕФА
Фото: Reuters
Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от России, которая располагается на седьмой строчке. Это произошло после того, как представители стран провели свои матчи во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
В связи с пандемией коронавируса лучшая команда противостояний в отборочных этапах второго по значимости еврокубка определяется по итогам одного матча. Встречи в формате дома и на выезде возобновятся с группового этапа. В матче второго раунда квалификации московское "Динамо", которое заняло шестое место в чемпионате России, со счетом 1:2 проиграло в Тбилиси местному "Локомотиву". В другой встрече дня португальский "Риу Аве" на выезде обыграл клуб "Борац" из Боснии и Герцеговины (2:0).
По состоянию на 18 сентября в активе России 35,465 балла, тогда как у Португалии — 40,049. Таким образом, разница между шестой и седьмой строчками в таблице составляет 4,584 балла. Эти цифры напрямую влияют на количество клубов, которые страны смогут делегировать в еврокубки на сезон-2022/23.
В сезоне-2019/20 Россия опустилась с шестой на седьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, в результате чего в сезоне-2021/22 страну на международной арене представят не шесть, а пять клубов — две команды пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая — с третьего квалификационного раунда), одна сыграет в Лиге Европы (квалификационный раунд плей-офф), две — в новом турнире УЕФА под названием "Лига конференций" (третий и второй квалификационный раунды). У расположившейся на шестой строчке Португалии в следующем сезоне в еврокубках будет шесть клубов.
В сезоне-2020/21 от России в еврокубках выступят "Ростов" (пятое место в чемпионате России сезона-2019/20, третий квалификационный раунд Лиги Европы), ЦСКА (четвертое место, групповой этап Лиги Европы), "Краснодар" (третье место, раунд плей-офф Лиги чемпионов), а также "Локомотив" и "Зенит" (второе и первое места в чемпионате России, групповой этап Лиги чемпионов).

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.
За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.
В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.
Видео дня. Пять лучших голов 1-го тура Английской Премьер-лиги
ТАСС: последние новости
"Ростов" обратился к главе РПЛ Прядкину с вопросами о проведении матча с "Ротором" "Ростов" обратился к главе РПЛ Прядкину с вопросами о проведении матча с "Ротором" СМИ: Куман может пропустить свой первый матч в качестве главного тренера "Барселоны" СМИ: Куман может пропустить свой первый матч в качестве главного тренера "Барселоны" СМИ: Неймар может получить дисквалификацию до семи матчей чемпионата Франции СМИ: Неймар может получить дисквалификацию до семи матчей чемпионата Франции
Комментарии
Футбол , УЕФА , Зенит , Локомотив , ЦСКА , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«#### себя фаллоимитатором. И я с ним это сделал»
«#### себя фаллоимитатором. И я с ним это сделал»
«Друзья, я не проститутка, я просто хочу любви»
«Друзья, я не проститутка, я просто хочу любви»
Назван игрок недели в Лиге чемпионов
Назван игрок недели в Лиге чемпионов
Неймар бил со спины: расистский скандал во Франции
Неймар бил со спины: расистский скандал во Франции
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение