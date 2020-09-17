Португалия увеличила отрыв от России в таблице УЕФА

Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от России, которая располагается на седьмой строчке. Это произошло после того, как представители стран провели свои матчи во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

В связи с пандемией коронавируса лучшая команда противостояний в отборочных этапах второго по значимости еврокубка определяется по итогам одного матча. Встречи в формате дома и на выезде возобновятся с группового этапа. В матче второго раунда квалификации московское "Динамо" , которое заняло шестое место в чемпионате России, со счетом 1:2 проиграло в Тбилиси местному "Локомотиву" . В другой встрече дня португальский "Риу Аве" на выезде обыграл клуб "Борац" из Боснии и Герцеговины (2:0).

По состоянию на 18 сентября в активе России 35,465 балла, тогда как у Португалии — 40,049. Таким образом, разница между шестой и седьмой строчками в таблице составляет 4,584 балла. Эти цифры напрямую влияют на количество клубов, которые страны смогут делегировать в еврокубки на сезон-2022/23.

В сезоне-2019/20 Россия опустилась с шестой на седьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, в результате чего в сезоне-2021/22 страну на международной арене представят не шесть, а пять клубов — две команды пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая — с третьего квалификационного раунда), одна сыграет в Лиге Европы (квалификационный раунд плей-офф), две — в новом турнире УЕФА под названием "Лига конференций" (третий и второй квалификационный раунды). У расположившейся на шестой строчке Португалии в следующем сезоне в еврокубках будет шесть клубов.

В сезоне-2020/21 от России в еврокубках выступят "Ростов" (пятое место в чемпионате России сезона-2019/20, третий квалификационный раунд Лиги Европы), ЦСКА (четвертое место, групповой этап Лиги Европы), "Краснодар" (третье место, раунд плей-офф Лиги чемпионов), а также "Локомотив" и "Зенит" (второе и первое места в чемпионате России, групповой этап Лиги чемпионов).

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.