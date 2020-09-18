Если «Динамо» — жемчужина футбола, то клуб находится на месте, на глубине. Это тот случай, когда фольклор как карма, как предсказание Авеля об упадке когда-то великого клуба.

Ведь как назвать клуб сейчас — вопрос. Вот бездонное — вполне естественное сравнение. Потому что поиграть тбилисскому «Локомотиву» — клубу с САМЫМ низким рейтингом в этой Лиге Европы — это низость. Ещё раз, даже спортивные коллективы из Люксембурга и Косово котировались выше грузин.

Только вдумайтесь: «Динамо» проиграло команде, суммарная стоимость 25 игроков которой в 5 РАЗ ниже, чем цена за одного Максимиана Филиппа. Ещё раз: ВЕСЬ «Локомотив» из Тбилиси стоит как Даниил Фомин . ДАНИИЛ ФОМИН!

Наконец, «Динамо» проигрывает команде, зарплата игроков которой равна месячным бонусам игроков московской ЛФЛ (Любительской футбольной лиги). Той ЛФЛ, что 8 на 8, что поперек поля, с пивком за пазухой.

Да, даже в этой ситуации люди жалеют «Динамо», пишут, что у всех бывают плохие дни, что нужно спрашивать с себя и не считать чужие деньги.

Но нет, друзья, довольно. Эти деньги — не чужие, как банк-владелец не чужой государству. Потому что — и это не популизм — за эту жемчужину футбола платим все. Десятки миллиардов рублей смыты в глубины, дна которому нет. Слиты бездарно. Вместе с парком, вместе с легендами, вместе с новыми поколениями, у которых нет ни одной причины болеть за такое «Динамо», верить в это «Динамо».

И если и живет этот клуб надеждой одной, то такой, что поток миллиардов не прекратится и часть пойдет на обогащение причастных, независимо от того, какой результат будет на поле.

Вот и вся идея современного «Динамо».