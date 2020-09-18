«Краснодар» и «Химки» объявили составы на матч РПЛ 

"Краснодар" и "Химки" определились со стартовыми составами на матч восьмого тура чемпионата России.
Стартовый состав "Краснодара": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Классон, Олссон, Кайо, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.
Стартовый состав "Химок": Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Куат, Дядюн.
Встреча пройдет в Краснодаре. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 20.00 мск.
Ранее сообщалось, что волгоградскому "Ротору" присудили техническое поражение и оштрафовали за отказ от матча с "Краснодаром".