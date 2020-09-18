Футболист умер от огнестрельного ранения в голову 

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Ливанский футболист Мохамед Атви умер из-за огнестрельного ранения в голову: спортсмен почти месяц находился в коме. Об этом сообщает Aljazeera.

32-летний Атви стал жертвой беспорядочной стрельбы. Спортсмен получил ранение 21 августа. Хавбек был доставлен в больницу и помещен в состояние искусственной комы.

В активе ливанца выступления за бейрутский «Ансар». В составе клуба он трижды становился чемпионом страны. Он защищал цвета команды на протяжении десяти лет.

Также на счету Атви выступления за сборную Ливана. Он трижды принимал участие в матчах национальной команды.