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«Химки» уволят Гунько 

Газета.Ru и ещё 10 2 часа назад
«Химки» уволят Гунько
Фото: РИА Новости
Руководство подмосковных "Химок" приняло решение произвести кадровые изменения.
По информации РИА "Новости", на следующей неделе клуб прекратит сотрудничество с главным тренером Дмитрием Гунько и сосредоточится на поисках опытного специалиста на эту должность.
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что красно-черные стали заложниками ситуации, и теперь новому наставнику команды предстоит решать задачу по достижению места вне зоны вылета и переходных матчей.
Напомним, что в настоящее время "Химки" с тремя баллами идут на предпоследней строчке чемпионата страны.
Ранее сообщалось, что в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Спартак" оказался сильнее казанского "Рубина".
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