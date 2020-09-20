«Химки» уволят Гунько 

Руководство подмосковных "Химок" приняло решение произвести кадровые изменения.
По информации РИА "Новости", на следующей неделе клуб прекратит сотрудничество с главным тренером Дмитрием Гунько и сосредоточится на поисках опытного специалиста на эту должность.
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что красно-черные стали заложниками ситуации, и теперь новому наставнику команды предстоит решать задачу по достижению места вне зоны вылета и переходных матчей.
Напомним, что в настоящее время "Химки" с тремя баллами идут на предпоследней строчке чемпионата страны.
Ранее сообщалось, что в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Спартак" оказался сильнее казанского "Рубина".