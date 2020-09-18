«Краснодар» разгромил «Химки» 

Все новости на карте

В матче восьмого тура чемпионата России «Краснодар» в родных стенах одержал крупную победу над подмосковными «Химками». Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу «быков».

Счёт в матче хозяева поля открыли на 19-й минуте: Маркус Берг реализовал пенальти. Затем, на 23-й минуте Виктор Классон удвоил преимущество своей команды. Однако после этого «Химкам» удалось отыграться: Корян оформил дубль, забив на 27-й и 42-й минутах. Но ещё до свистка на перерыв «Краснодар» смог вновь выйти вперёд: на 45-й минуте Классон оформил дубль.

Магомед-Шапи Сулейманов. Во втором тайме забивал только «Краснодар»: свои фамилии на табло зажгли Тони Де Вильена, Реми Кабелла, Даниил Уткин

Благодаря этому успеху «Краснодар» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.