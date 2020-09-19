​Названа зарплата Манджукича в «Локомотиве» 

Все новости на карте

Нападающий Марио Манджукич должен подписать с «Локомотивом» контракт на два года с зарплатой в 2,8 млн евро за сезон без учёта бонусов, пишет «Спорт-Экспресс». Приезд хорвата ожидается в среду.

Марио Манджукич остался в статусе свободного агента после ухода из катарского клуба «Аль-Духаиль». Хорватский форвард известен главным образом по выступлениям за «Ювентус», «Атлетико» и «Баварию».

В 497 играх на клубном уровне Марио Манджукич забил 197 голов и отдал 84 результативных паса. Также хорватский форвард забил 33 гола в 89 поединках за национальную сборную Хорватии.

На текущий момент «Локомотив» занимает только одиннадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.