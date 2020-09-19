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«Зенит» потерял очки в матче с «Уралом» впервые с 2017 года. У Дзюбы очень спорный гол 

Sport24 и ещё 52 1 час назад
«Зенит» потерял очки в матче с «Уралом»
Фото: Sport24
В начале недели «Зенит», обыграв дома тульский «Арсенал» 3:1 прервал неудачную серию из двух матчей, которая принесла команде всего одно очко и ноль забитых мячей. Но самый главный итог той победы — сине-бело-голубые вернулись на первую строчку в турнирной таблице.
В единственном субботнем матче 8 тура РПЛ против «Урала» у «Зенита» появилась отличная возможность закрепить успех в Екатеринбурге. Статистика противостояний тоже была на стороне петербуржцев: за последние 18 лет команды сыграли 15 раз и лишь одна встреча завершилась вничью. Все остальные выигрывал «Зенит». А в марте этого года на «Газпром-Арене» и вовсе был «вынос тела» — 7:1.
Плюс для «Зенита» «Екатеринбург Арена» ассоциируется с приятными воспоминаниями: два месяца назад команда здесь выиграла Кубок Росси.
Главный тренер «Зенита» победный состав решил не менять и выпустил на поле всех тех, кто начинал понедельничный матч против «Арсенала». Защитник Ярослав Ракицкий и форвард Себастьян Дриусси по-прежнему не могут играть из-за травм.
Теперь об «Урале». У команды к матчу с «Зенитом» были запланированы мероприятия, посвященные 90-летию клуба. В частности, футболисты вышли перед матчем на построение в ретро-форме.
А болельщики подготовили перформанс.
Состав на матч у «Урала», который посреди недели играл кубковый матч против ульяновской «Волги», был следующим.
Матч начался странно. Круговой перехватил мяч на левом фланге в середине поля, дотащил до штрафной и прострелил на Дзюбу. Капитан «Зенита» вколотил мяч в сетку. Рефери Сергей Карасев не засчитал гол из-за офсайда, потом около трех минут о чем-то говорил с VAR. И в итоге засчитал.
Хотя решение получилось неоднозначным.
Спустя несколько минут «Зенит» мог сделать счет 2:0. Но после подачи углового и последующей скидки Дзюбе не хватило сантиметров, чтобы дотянуться до мяча.
У «Урала» тоже было несколько неплохих моментов. Но питерцев регулярно выручал Михаил Кержаков. В итоге к первом тайме счет больше не изменился.
После перерыва питерцы стали регулярно подпускать соперника к своим воротам. И одна из таких вылазок обернулась голом Андрея Панюкова. Перешедшего в «Урал» как раз из «Зенита».
Финальный штурм у «Зенита» не получился. В итоге у чемпиона третья за последние четыре матча потеря очков.
«Зенит» набрал 17 очков и остался на первом месте. Но уже завтра его может обойти «Сочи» в случае победы над «Арсеналом» и «Спартак» в случае гостевой победы над «Уфой» с разницей в шесть и более голов. «Урал» с десятью очками обошел московский «Локомотив» и поднялся на десятое место в турнирной таблице. В следующем туре «Зенит» дома примет «Уфу», а «Урал» отправится в Грозный на встречу с «Ахматом».
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Комментарии 3
Футбол , Волейбол , Андрей Панюков , Сергей Карасев , Михаил Кержаков , Ярослав Ракицкий , Себастьян Дриусси , Спартак , Зенит , Локомотив
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