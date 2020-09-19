«Зенит» потерял очки в матче с «Уралом»

В начале недели «Зенит» , обыграв дома тульский «Арсенал» 3:1 прервал неудачную серию из двух матчей, которая принесла команде всего одно очко и ноль забитых мячей. Но самый главный итог той победы — сине-бело-голубые вернулись на первую строчку в турнирной таблице.

В единственном субботнем матче 8 тура РПЛ против «Урала» у «Зенита» появилась отличная возможность закрепить успех в Екатеринбурге. Статистика противостояний тоже была на стороне петербуржцев: за последние 18 лет команды сыграли 15 раз и лишь одна встреча завершилась вничью. Все остальные выигрывал «Зенит». А в марте этого года на «Газпром-Арене» и вовсе был «вынос тела» — 7:1.

Плюс для «Зенита» «Екатеринбург Арена» ассоциируется с приятными воспоминаниями: два месяца назад команда здесь выиграла Кубок Росси.

Главный тренер «Зенита» победный состав решил не менять и выпустил на поле всех тех, кто начинал понедельничный матч против «Арсенала». Защитник Ярослав Ракицкий и форвард Себастьян Дриусси по-прежнему не могут играть из-за травм.

Теперь об «Урале». У команды к матчу с «Зенитом» были запланированы мероприятия, посвященные 90-летию клуба. В частности, футболисты вышли перед матчем на построение в ретро-форме.

А болельщики подготовили перформанс.

Состав на матч у «Урала», который посреди недели играл кубковый матч против ульяновской «Волги», был следующим.

Матч начался странно. Круговой перехватил мяч на левом фланге в середине поля, дотащил до штрафной и прострелил на Дзюбу. Капитан «Зенита» вколотил мяч в сетку. Рефери Сергей Карасев не засчитал гол из-за офсайда, потом около трех минут о чем-то говорил с VAR. И в итоге засчитал.

Хотя решение получилось неоднозначным.

Спустя несколько минут «Зенит» мог сделать счет 2:0. Но после подачи углового и последующей скидки Дзюбе не хватило сантиметров, чтобы дотянуться до мяча.

У «Урала» тоже было несколько неплохих моментов. Но питерцев регулярно выручал Михаил Кержаков . В итоге к первом тайме счет больше не изменился.

После перерыва питерцы стали регулярно подпускать соперника к своим воротам. И одна из таких вылазок обернулась голом Андрея Панюкова . Перешедшего в «Урал» как раз из «Зенита».

Финальный штурм у «Зенита» не получился. В итоге у чемпиона третья за последние четыре матча потеря очков.