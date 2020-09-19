«Барселона» в 43-й раз завоевала Кубок Жоана Гампера 

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Каталонская «Барселона» одержала победу над «Эльче» матче товарищеского турнира — Кубка Жоана Гампера.

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Барселоне» принёс гол Антуана Гризманна , забившего уже на 2-й минуте с передачи Жоржи Альбы.

Кубок Жоана Гампера, названного в честь пятикратного президента-основателя «Барселоны» Жоана Гампера проводится с 1966 года, и является одним из старейших товарищеских турниров.

«Барселона» в 43 раз стала обладателем трофея. Две победы в активе «Кёльна». По одному разу турнир выигрывали «Уйпешт», мёнхенгладбахская «Боруссия», бразильский «Интернасьонал», португальский «Порту», бельгийский «Мехелен», английский «Манчестер Сити», испанские «Тенерифе» и «Валенсия», а также итальянские «Ювентус» и «Сампдория».