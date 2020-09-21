Гвардиола высказался о своем будущем

Испанский тренер возглавляет «горожан» с 2016 года.

Накануне первого матча «Манчестер Сити» в сезоне-2020/21 главный тренер команды Хосеп Гвардиола высказался по поводу своего будущего.

«Я хочу продолжать работать в «Манчестер Сити», мне здесь очень хорошо, но чтобы остаться, я должен это заслужить, — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News. — За последние годы клуб достиг очень высокого уровня, и для того, чтобы продолжить работать в команде, я должен поддерживать его на этом уровне. Клуб никогда не сомневался во мне и никогда не оказывал на меня давления. Мне позволяли выполнять свою работу».

За четыре года в «Манчестер Сити» Гвардиола дважды выиграл с «горожанами» чемпионат АПЛ, завоевал Кубок Англии в 2019 годы, а также трижды привел команду к победе в Кубке лиги.

Сегодня команда Гвардиолы проведет первый матч в сезоне-2020/21. Матч второго тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» начнется в 22:15 по московскому времени.