Суарес определился с новым клубом

Между футболистом "Барселоны" Луисом Суаресом и мадридским "Атлетико" есть "тайное соглашение", благодаря которому игрок может оказаться в команде из столицы Испании, сообщает Mundo Deportivo.
"Атлетико" предлагает 33-летнему Суаресу двухлетний контракт. "Барселона" готова компенсировать часть зарплаты уругвайского форварда в новой команде. В то же время для перехода Суареса в команду Диего Симеоне "Атлетико" должен покинуть нападающий Диего Коста. Также Суарес хочет, чтобы "Барселона" выплатила ему оставшуюся зарплату за год по контракту, но каталонский клуб не намерен идти на данное условие.
Ранее сообщалось, что руководство "Барселоны" объявило Суаресу, что новый главный тренер команды Рональд Куман не рассчитывает на него в будущем. Уругвайский форвард выступает за "Барселону" с 2014 года. В составе "сине-гранатовых" он четырежды выигрывал чемпионат и Кубок Испании, также побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.