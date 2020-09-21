Суарес определился с новым клубом

Между футболистом "Барселоны" Луисом Суаресом и мадридским "Атлетико" есть "тайное соглашение", благодаря которому игрок может оказаться в команде из столицы Испании, сообщает Mundo Deportivo.

"Атлетико" предлагает 33-летнему Суаресу двухлетний контракт. "Барселона" готова компенсировать часть зарплаты уругвайского форварда в новой команде. В то же время для перехода Суареса в команду Диего Симеоне "Атлетико" должен покинуть нападающий Диего Коста. Также Суарес хочет, чтобы "Барселона" выплатила ему оставшуюся зарплату за год по контракту, но каталонский клуб не намерен идти на данное условие.