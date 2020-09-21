Греческий «подарок» едет в Россию: забивать и пропускать?

Совсем скоро станет известно, получит ли России впервые в своей истории три клуба в группе Лиги чемпионов. «Краснодар» сыграет два матча (на этой стадии уже будет привычный формат) с ПАОКом.

Фото: fckrasnodar.ru fckrasnodar.ru

Отдельные эксперты призывали открывать шампанское сразу после того, как греки выбили «Бенфику» в предыдущем раунде. Мол, вот это подарок, этих-то мы точно пройдем. Наверное, примерно так же думали фанаты не только португальцев, но «Бешикташа». А пару лет назад — спартаковцы.

Самое глупое, что может сделать «Краснодар», это недооценить ПАОК. Греки — стабильный клуб, который в последние годы стабильно борется за чемпионство. Больших звезд в составе ПАОКа нет, но имеется множество крепких исполнителей. Как местных, так и легионеров.

Фернанду Варела, Омара Эль-Каддури, Хосе Анхеля Креспо и Димитриоса Пелькаса вы можете помнить по матчам со «Спартаком» . Особенно Пелькаса, который и забил решающий гол в том противостоянии. Греческий полузащитник с тех пор дорос до капитана команды. Лучший бомбардир прошлого сезона — поляк Кароль Свидерский . Бразильский форвард Лео пару сезонов отбегал за «Ахмат». А исландец Сверрир Ингасон цементировал оборону в «Ростове».

Отдельно в нападении стоит обратить внимание на Христоса Цолиса. Это один из главных молодых талантов Греции. Форварду 18 лет, но он уже сделал дубль в своем дебютном еврокубковом матче с «Бешикташем». Начал забивать Цолис и в чемпионате.

ПАОК опасен именно тем, что там нет очевидных лидеров. Которых можно постараться прикрыть и тем самым сломать игру команде. Угроза может исходить от широкой группы футболистов. В этом, кстати, греки чем-то похожи на нынешний «Краснодар».

Прогноз

Что касается прогноза, то отметим неувернную игру «Краснодара» в обороне. Команда пропускает в четырех матчах РПЛ подряд. Причем от всех соперников, даже «Химок». Подмосковный клуб сумел забить Сафонову дважды. И это случилось еще когда речи о разгроме не шло. «Химки» по ходу матча отыгрались со счета 0:2.

Нападение же ПАОКа в нынешней квалификации забивает исправно. А португальский тренер клуба Абел Феррейра может варьировать линию атаки, располагая набором разноплановых форвардов. Поэтому предположим, что задачей минимум ПАОК справится. Забьет гол в выездном матче.