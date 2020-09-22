«Ротору» присудили второе поражение подряд

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС засчитал «Ротору» техническое поражение со счетом 0:3 в матче 8-го тура премьер-лиги с «Ростовом», сообщает РИА «Новости». Волгоградская команда наказана за неявку на игру.

Таким образом, «Ротору» во второй раз подряд засчитали поражение 0:3 (игра 7-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» тоже не состоялось). Причиной для этого стала вспышка коронавируса в волгоградской команде.

По итогам проведенных тестов инфекция выявлена у 10 футболистов основного состава. Все они помещены на карантин. При этом «Ротор» в усеченном составе начал подготовку к игре 9-го тура премьер-лиги с «Рубином», намеченной на 27 сентября.