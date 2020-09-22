Абрамовича заподозрили в нарушении

Что случилось?

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Владелец «Челси» Роман Абрамович делал тайные инвестиции в футболистов других команд, утверждает BBC. В частности, речь идет о перуанском нападающем Андре Карильо, который осенью 2014 года в составе «Спортинга» дважды играл против «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов. Британская команда выиграла оба матча — 3:1 дома и 1:0 в гостях.

Сообщается, что Абрамович владел правами на футболистов через компанию, которая базируется на Британских Виргинских островах.

При этом представители Абрамовича утверждают, что никакие правила российский олигарх не нарушал.

По информации BBC, изучившей попавшие в сеть отчеты от подозрительной деятельности банков, Абрамовичу принадлежит офшорная компания Leiston Holdings, которая покупала части прав футболистов через третьих лиц. Таким образом, компания помогала клубам, испытывавшим финансовые проблемы. Данная практика была официально запрещена в английской Премьер-лиге в 2008 году и по всему миру в 2015-м.

Что связывает Абрамовича с этой компанией?

В декабре 2016 года один из банков подал заявление о подозрительной деятельности Абрамовича. С его счета были произведены платежи на сумму более 1 миллиарда долларов на счета офшорных компаний. Вся сумма была разделена между четырьмя компаниями. В итоге часть этих средств — 156 миллионов — осела на счетах Leiston Holdings.

Был ли конфликт интересов?

В 2011 году Leiston Holdings приобрела 50 процентов прав на Карильо, предоставив «Спортингу» кредит в размере 1 миллиона евро для покупки другого футболиста. При этом в соглашении между сторонами был пункт о том, что если «Спортингу» поступит предложение о покупке форварда за 6 и более миллионов, и оно будет отвергнуто клубом, лиссабонцы будут обязаны перечислить на счет Leiston Holdings 45% от этого предложения.

Также Leiston Holdings принадлежали права на двух других экс-футболистов «Спортинга» — Гаэля Этоку и Валентима Виолу.

Что говорит окружение Абрамовича?

Представитель российского олигарха в интервью BBC сказал, что ничего противозаконного владелец «Челси» не делал.

«Тот факт, что транзакции были конфиденциальными, не означает, что они были незаконными или каким-либо образом нарушали действующие правила и нормы. И все они произошли до того момента, как ФИФА изменила свои правила».