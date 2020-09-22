Прогнозы и ставки на матч «Краснодар» — ПАОК: кто сделает первый шаг к Лиге чемпионов?
22 сентября в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет с ПАОКом. Россияне играют дома, но греков нельзя недооценивать — ведь в предыдущем раунде они вышибли из соревнований грозную «Бенфику». Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».
«Краснодар» — ПАОК: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 22 сентября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию
22 сентября в Краснодаре местный клуб сыграет с ПАОКом в 1-м матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 22:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом «Краснодар». Сделать ставку на победу российского клуба можно с коэффициентом 2.03, что соответствует 48% вероятности. Выигрыш ПАОКа оценен котировкой 4.10 (24%), а ничья идет за 3.40 (28%).
Эксперты не ждут результативного матча. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 2.05, а на тотал меньше 2.5 — за 1.77.
Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.85. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.
По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча — 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.
«Краснодар» — ПАОК: какие делать ставки на игру квалификации Лиги чемпионов 22 сентября
Краснодарцы готовились играть с «Бенфикой», а получили в соперники ПАОК. Про греческий клуб можно с уверенностью сказать, что ему помогают домашние стены. Сначала ПАОК обыграл дома «Бешикташ» (3:1), а затем дважды грамотно поймал на контратаках «Бенфику». Пропустили греки лишь однажды и на последних секундах.
Однако в раунде плей-офф противостояние состоит из классических двух матчей, и первый пройдет в Краснодаре. Команде Мурада Мусаева нужно будет давить на соперника, постараться сделать задел перед ответной игрой в Греции. ПАОК же наверняка сыграет вторым номером, стараясь поймать «быков» на контратаках.
«Краснодар» сейчас в порядке, в матче РПЛ команда Мусаева разгромила «Химки» 7:2. Будем надеяться, что российский клуб не расстрелял в этом матче все свои патроны. Однако ПАОК не позволит Маркусу Бергу и компании так вольготно чувствовать себя в своей штрафной, как это делали химчане. Стратегическая цель греков — подойти ко второму матчу с удобоваримым результатом. Поэтому даже поражение в один мяч их, в общем-то, устроит. Лезть на рожон они не будут. Логично предположить низовой футбол, все-таки оборона у ПАОКа поставлена хорошо. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно за 1.77.
Вряд ли стоит рассчитывать и на то, что обе команды забьют. Ничья 0:0 — не самый плохой итог для греческого клуба, что до краснодарцев, то им еще нужно взломать оборону соперника. Сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не сможет забить, можно с коэффициентом 1.85 в БК «Фонбет».
И все же «Краснодар» сыграет дома, предстоящий матч для клуба Сергея Галицкого — исторический шанс пройти в основной турнир Лиги чемпионов. Возможно, от этого противостояния будет зависеть развитие проекта и карьера Мурада Мусаева. Поэтому точно стоит ждать от краснодарцев полной самоотдачи. Если хотите поставить на основной исход матча, можно рассмотреть ставку на победу хозяев за 2.03 в БК «Фонбет». Поставите 1000 рублей — получите 2030 рублей в случае успеха.
Если же вы предпочитаете ставить на точный счет, то рекомендуем поставить на успех россиян со счетом 1:0. Букмекер «Фонбет» предлагает коэффициент 7.00 на этот исход встречи.