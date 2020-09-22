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«Акция — просто бессмысленная». В Англии скандал вокруг Black Lives Matter — многие игроки не встают на колено 

Sport24 4 часа назад
«Бессмысленная акция»: многие игроки не встают на колено
Фото: Getty Images
Движение Black Lives Matter — теперь важнейшая часть жизни. Любого человека — даже если он далек от всего этого. Мы тоже не будем углубляться в политику и тему расизма — лишь констатируем, что и в футболе постоянно говорят о BLM. Скажем, в Англии игроки по-прежнему встают на одно колено перед матчами. В АПЛ «отказников» нет — все соблюдают эту, скажем так, традицию.
Но вот в низших лигах все не так просто. Многие команды "забили" на преклонения колена. Аж 32 клуба из Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 на этой неделе проигнорировали акцию. То бишь, в 16 матчах не было никаких колен и пафосных поз. Естественно, в помешанной на расизме Англии многие захейтили футболистов. Мол, как так можно — да вы просто расисты!
Самое удивительное, что не преклонили колено в том числе игроки «Куинз Парк Рейнджерс». Как и их соперники из «Ковентри». Но сейчас все в Англии говорят именно о поступке «КПР» — все потому что у клуба… чернокожий спортивный директор. Притом единственный в Англии. Это известный в прошлом форвард сборной Англии, «КПР», «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» Лес Фердинанд.
Получается, команда, которой руководит чернокожий, не участвует в самой важной для чернокожих акции. Не очень логично. Только вот Фердинанд выдал мощнейший спич, в котором как раз все чертовски логично.

«Вы знаете меня — я всю жизнь поддерживаю борьбу с расизмом. Это очень важная тема для меня. Но в каждой акции должен быть смысл. И сейчас я не понимаю, зачем футболисты преклоняют колено. Это просто бессмысленно. С тем же успехом можно ставить хэштеги в интернете или повесить значок на грудь — действия ради действия. Никакой пользы от таких жестов нет и не было.

Сейчас мы просто хотим красивых историй. Пафоса, красивых заголовков в СМИ. Но где реальная помощь, реальные изменений? Сколько журналистов и людей, критиковавших в последние дни «КПР», что-то делают в рамках BLM? Реально делают?

Вспомните историю с другой акцией — Clap For Carers (аплодисменты медицинским сотрудникам в эпоху короны). Какое-то время мы ей увлеклись, но почему перестали. Значит ли это, что футболисты больше не благодарны врачам? Нет, конечно! Так же и с BLM — меня, как никого, волнует тема расизма. И наших игроков — тоже. Просто не надо преклонять колено, чтобы это показать», — очень правильные слова Фердинанда.

К счастью, не все в Англии критикуют босса «КПР». Некоторые влиятельные люди правильно поняли посыл Фердинанда и футболистов. Вот что сказал председатель антирасистской организации Kick It Out Санджай Бхандари.

«В «КПР» все сделали правильно. Нам надо придумать то, что реально изменит ситуацию к лучшему. Решать проблему, а не только показывать эффектные жесты. Я призываю футболистов продолжать протесты против дискриминации в рамках BLM. Но только в той форме, в которой им комфортно. Совершенно не обязательно именно вставать на колено».

Собственно, «КПР» уже выступил с большим официальным заявлением, где есть не только слова Фердинанда, но и генерального директора клуба Ли Хуса. Он, естественно, тоже поддерживает решение:

«Действия говорят громче, чем просто слова. Просто жесты. Мы на 100 процентов поддерживаем социальное равенство и борьбу против расизма. Но всем надо надо сделать что-то! А не штамповать красивые акции, которые ничего не меняют».

Может, теперь хотя бы в Чемпионшипе футболисты просто будут делать то, что и должны. Играть в футбол. А не заниматься бессмысленным позерством.
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