Избитого Широковым арбитра признали потерпевшим

Футбольного арбитра Никиту Данченкова признали потерпевшим по уголовному делу об избиении во время матча любительских команд экс-игроком сборной РФ Романом Широковым . По словам адвоката пострадавшего Александра Островского, в ближайшее время состоится допрос его подзащитного.

Нас признали потерпевшим, сейчас будет допрос Данченкова, — цитирует ТАСС юриста.

Инцидент произошёл 10 августа: в ходе матча любительского турнира арбитр Данченков показал Широкову красную карточку. В ответ футболист начал угрожать судье, после чего напал на него, повалил на землю и ударил ногой. В результате мужчину госпитализировали, медики наложили ему несколько швов.

Позднее на Широкова завели уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью), согласно которой экс-игроку национальной сборной грозят исправительные работы или даже реальный тюремный срок. Сам Данченков требовал, чтобы действия футболиста расценивались как покушение на убийство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что избитый футболистом Романом Широковым на любительском турнире судья Никита Данченков готов рассмотреть вопрос примирения с бывшим игроком сборной России . Об этом рассказал адвокат пострадавшего Александр Островский

По словам юриста, его подзащитный готов пойти спортсмену навстречу, если тот выполнит ряд условий. Островский упомянул, что Широков уже извинился перед Данченковым в Сети, однако сделал он это с оговорками, без которых было бы лучше обойтись.