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Газзаев назвал причину своего ухода из футбола

News.ruиещё 1
1 час назад
Заслуженный тренер России, многократный чемпион страны Валерий Газзаев объяснил, почему перестал тренировать.
Газзаев назвал причину своего ухода из футбола
Фото: News.ruNews.ru
По словам Газзаева, «каждый человек должен ставить перед собой самые высокие задачи».
Выиграть кубок страны в пятый или шестой раз — это для меня уже не мотивация. Второй раз взять Кубок УЕФА — тоже. Всегда хочется большего, — отметил Газзаев в выпуске YouTube-шоу «Сычёв подкаст и Денис Казанский».
Тренер также подчеркнул, что всегда ставил задачу «выиграть что-то серьёзное». Для этого были необходимы хорошие игроки и подходящая футбольная инфраструктура. Тем не менее не всегда это можно было обеспечить.
Тренерская карьера Газзаева завершилась во владикавказском клубе «Алания» в 2013 году. В 2016 году он занял пост депутата Госдумы.
Ранее NEWS.ru писал, что Газзаев заявил, что Российскую премьер-лигу (РПЛ) следует расширить, а количество профессиональных футбольных клубов — сократить.
По его словам, на расширении РПЛ он настаивает уже около шести лет. Такая мера должна помочь российскому футболу выйти на передовые позиции в Европе. В то же время Газзаев отметил, что бюджеты некоторых российских регионов не справляются с финансированием местных клубов.
Футбол,Денис Казанский,Валерий Газзаев,УЕФА,Госдума,
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