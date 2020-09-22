Газзаев назвал причину своего ухода из футбола

Заслуженный тренер России, многократный чемпион страны Валерий Газзаев объяснил, почему перестал тренировать.

По словам Газзаева, «каждый человек должен ставить перед собой самые высокие задачи».

Выиграть кубок страны в пятый или шестой раз — это для меня уже не мотивация. Второй раз взять Кубок УЕФА — тоже. Всегда хочется большего, — отметил Газзаев в выпуске YouTube-шоу «Сычёв подкаст и Денис Казанский ».

Тренер также подчеркнул, что всегда ставил задачу «выиграть что-то серьёзное». Для этого были необходимы хорошие игроки и подходящая футбольная инфраструктура. Тем не менее не всегда это можно было обеспечить.

Тренерская карьера Газзаева завершилась во владикавказском клубе «Алания» в 2013 году. В 2016 году он занял пост депутата Госдумы

Ранее NEWS.ru писал, что Газзаев заявил, что Российскую премьер-лигу (РПЛ) следует расширить, а количество профессиональных футбольных клубов — сократить.