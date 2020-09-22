Хави Мартинес решил покинуть «Баварию»

Полузащитник Хави Мартинес решил покинуть мюнхенский футбольный клуб "Бавария", сообщает Bild.
Как отмечает издание, 32-летний испанский футболист участвовал в тренировке во вторник, но пропустит матч за Суперкубок УЕФА против испанской "Севильи", который пройдет 24 сентября в Будапеште. Мартинес решил перейти в "Атлетик" из Бильбао, за который выступал до перехода в "Баварию" с 2006 по 2012 год, говорится в материале.
В составе "Баварии" Мартинес провел 238 матчей, забил 13 голов, стал восьмикратным чемпионом Германии, дважды выиграл Лигу чемпионов.