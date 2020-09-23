Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Найти
Матч Швеция - Россия перенесён в Москву
Евро-футбол.Ру
и
ещё 27
2 часа назад
Стало известно место проведения контрольного поединка между сборными Швеции и России. Согласно информации издания «Спорт-экспресс», спарринг национальных команд пройдет в Москве восьмого октября.
Фото:
Евро-футбол.Ру
Евро-футбол.Ру
Изначально проведение встречи планировалось в Швеции, однако из-за ситуации с коронавирусом игру решили перенести.
РФС
смог убедить шведскую сторону провести матч в России.
Добавим, что 11-го и 14-го октября подопечным
Станислава Черчесова
предстоят домашние поединки группового раунда Лиги наций против Турции и Венгрии соответственно.
После двух сыгранных туров
сборная России
лидирует в своей группе с шестью очками.
Футбол
,
Гандбол
,
Станислав Черчесов
,
СБОРНАЯ РОССИИ
,
РФС
,
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Тесты
Фото
Ещё
Финансы
Сравнение кредитов
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Женский
Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Гороскопы
Форум
Дом и сад
Дети
Здоровье
Видео
Ещё
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Ещё
Спорт
Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
Фигурное катание
Лыжный спорт
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Волейбол
Гандбол
Видео
Фото
Статьи
Около спорта
Ещё
Aвто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Видео
Ещё
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Доктор
Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Видео
Статьи
Ещё
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Игры
Игровые новости и видео
Игры онлайн
Киберспорт
Путешествия
Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Ещё