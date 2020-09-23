Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Матч Швеция - Россия перенесён в Москву

Евро-футбол.Руиещё 27
2 часа назад
Стало известно место проведения контрольного поединка между сборными Швеции и России. Согласно информации издания «Спорт-экспресс», спарринг национальных команд пройдет в Москве восьмого октября.
Матч Швеция - Россия перенесён в Москву
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру
Изначально проведение встречи планировалось в Швеции, однако из-за ситуации с коронавирусом игру решили перенести. РФС смог убедить шведскую сторону провести матч в России.
Добавим, что 11-го и 14-го октября подопечным Станислава Черчесова предстоят домашние поединки группового раунда Лиги наций против Турции и Венгрии соответственно.
После двух сыгранных туров сборная России лидирует в своей группе с шестью очками.
Футбол,Гандбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители