Мы шутим над Жирковым, а в Японии футболист сыграл в 53

Сегодня в чемпионате Японии «Иокогама» в гостях проиграла «Кавасаки» — 2:3. Обычный матч не самого популярного чемпионата привлек внимание всего мира. А все потому что в составе «Иокогамы» в основе вышел знаменитый Кадзуеси Миура. Супер-мега-ветеран азиатского футбола. Он отбегал (прямо отбегал!) 56 минут в высшей японской лиге в возрасте… 53 лет и 210 дней. Вот это да.

Ветеран установил рекорд чемпионата Джей-лиги, став самым возрастным футболистом в истории турнира. Предыдущий рекорд принадлежал Макаши Накаяме — 45 лет. Миура выступает за «Иокогаму» аж с 2005 года — но за это время команда лишь второй сезон выступает в элите японского футбола.

Миура — уникальный товарищ. Он играл в футбол на профессиональном уровне аж в пяти (!) десятилетиях — 80-х, 90-х, 00-х, 10-х и 20-х. Притом Миура не для галочки выходил на поле. Он — реально звезда японского футбола, второй бомбардир в истории сборной, 55 голов. Миура даже в Европе пригодился — в сезоне-94/95 он работал в «Дженоа».

В общем, Король Кадзу штамповал голы всю свою карьеру. Карьеру из 35 сезонов. Ждем, когда Мируа сыграет и в 30-х годах.

Миура — самый старый действующий футболист?

Как ни странно, нет. В этом году в чемпионате Монголии объявился еще больший долгожитель — 54-летний Хандсурен Оюнбилег. Но его история — скорее хорошая работа пиарщиков. Во-первых, он играет на совсем низком уровне. Мало того что Монголия, так и его команда «Сумида Гепро» — самая слабая в стране. Она проиграла все 15 матчей чемпионата Монголии с общим счетом 7-82.

И Оюнбилег всерьез за нее не играет. Просто в игре с «Улан-Батором» его выпустили на 86-й минуте. Никакой футбольной пользы Оюнбилег, конечно, не принес. Зато прославился на весь мир — он официально самый старый игрок в мире! Тоже достижение.

Собственно, Оюнбилег не играл в футбол с… 1996 года. То есть, на самом деле он завершил карьеру в нормальном возрасте — в 30 лет. Даже рановато. Сейчас просто ее «возобновил» ради такого вот успеха. Сомнительного, но все же — у Миуры он титул отобрал.

Причем тут Жирков?

Самый крутой ветеран РПЛ, конечно, намного моложе. 37-летний универсал «Зенита» по-прежнему играет на очень хорошем уровне. В российском топ-клубе — и там очень полезен. Учитывая возраст Жиркова и его отличную самоиронию, над Юрием уже давно шутят. По-доброму — мол, такой старичок, и все еще играет. Юрий Валентинович Жирков.

«Юрий Валентинович в 2020 году: «Одному японцу 52, он еще играет. У меня вся карьера впереди». Юрий Валентинович в 2036 году: в полном порядке убегает от сына Роналду», — вот такой пост замутили в инстаграме сборной России.

Что ж, теперь у Жиркова есть стимул играть еще минимум 16 лет. Делов-то!