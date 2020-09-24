Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Ибрагимович: "Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов"

Вероника Полынина
3 часа назад
Шведский нападающий Златан Ибрагимович заразился коронавирусом, говорится в распространенном в четверг заявлении клуба.
Ибрагимович: "Коронавирус бросил мне вызов"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Тест Ибрагимовича дал положительный результат на COVID-19 перед сегодняшней игрой против "Будё - Глимт"», - говорится в сообщении.
В клубе подчеркнули, что оповестили компетентные органы о наличии вируса у Ибрагимовича. Игрок помещен на карантин.
«Вчера у меня был отрицательный результат на коронавирус, а сегодня – положительный. Никаких симптомов не было. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея», - написал Ибрагимович в твиттере.
Тесты остальных футболистов «Милана» и сотрудников клуба показали отрицательный результат.
24 сентября «Милан» должен сыграть с норвежским клубом «Будё - Глимт» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Как сообщал «Рамблер», накануне коронавирус был выявлен у бразильского защитника «Милана» Леонардо Дуарте.
Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители