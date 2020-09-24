Ибрагимович: "Коронавирус бросил мне вызов"

Шведский нападающий Златан Ибрагимович заразился коронавирусом, говорится в распространенном в четверг заявлении клуба.

В клубе подчеркнули, что оповестили компетентные органы о наличии вируса у Ибрагимовича. Игрок помещен на карантин.