«Зачем это все?»: российский футбол крупно опозорился

Кто следующий?

«Ростов» вылетел вслед за «Динамо» , проиграв «Маккаби» Хайфа 1:2. В соцсетях сразу пошло про позор, уровень российского футбола и прочее, что классически происходит, когда российская команда вылетает из еврокубков. Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции на это ответил: «Если кто-то думал, что мы сильнее „Маккаби“, то он заблуждался». И добавил про уровень нашего чемпионата, который, по его словам, ничуть не уступает израильскому:

— К сожалению, он такой. Не ища оправданий, это наша данность. Не уровня Грузии, наверное, а Израиля — да. Еврокубки это показывают не первый год. Рейтинги ничего не значат, в определённый день надо быть сильнее. Основной причиной поражения Карпин назвал нехватку движения и скованность: — Начали хорошо, забили, потом отдали инициативу. Нужно было развивать успех, но начали жаться.

Ростов, очередной позор, нашей лиги приколов!

Уже даже Маккаби играет против Ростова в европейский футбол, (уверенный и ароматичный)— Alex Becks (@AlexBecks3) September 24, 2020 Депутат государственной думы Алексей Лебедев же уверен, что основная причина — в отсутствии российского футбола. — Не думаю, что в данной ситуации виноват конкретно «Ростов», хотя, конечно, матч проиграл именно он, — сказал он «Чемпионату». — Как и не виновато конкретно «Динамо». Эти матчи показывают реальный, действительный уровень развития российского футбола. Мы можем сколько угодно кричать о судейских ошибках, о притеснениях, что нас везде зажимают, не пускают. Мы видим, что наши клубы не способны играть не то, что с грандами европейского футбола, а даже с командами, которые борются за квалификацию. Основная причина — в отсутствии российского футбола. Я считаю, что господину Дюкову есть над чем задуматься с точки зрения развития футбола в России. Картина удручающая, если мы проигрываем «Маккаби» на своём поле, а про «Локомотив» Тбилиси я даже вспоминать не хочу.

Игорь Гамула был краток, но сказал, что в Ростове будут разбираться, что же случилось сегодняшним вечером. — Поражение очень неожиданное и неприятное, — поделился он с «Чемпионатом». — Все в «Ростове» просто в шоке. Не могу понять, в чём причина поражения. Потеряли второй клуб из России в еврокубках. Будем разбирать и думать, что случилось.

Банер «спасибо за евросезон» может стать переходящим



С другой стороны есть куда ещё падать. В начале 00-х мы были где-то ниже двадцатого места. Чемпион даже в групповой этап ЛЧ напрямую не попадал— Илья Геркус (@ilgerkus) September 24, 2020 Илья Геркус пошутил (или с грустью констатировал?), что баннер с благодарностью за евросезон может стать переходящим.

Зачем это все?— Илья Геркус (@ilgerkus) September 24, 2020 И заодно задал риторический вопрос.

Владислав Радимов высказался в своём «Твиттере», что такими темпами скоро мы команды и из Люксембурга не обыграем, а также попросил «мнений по существу». Ему начали писать, что основная причина провала в лимите, а кто-то даже упомянул Владимира Путина . Ещё в соцсети много писали про позор, Лигу Приколов и шутили, что теперь «Ростов» будет бороться с «Динамо» за еврокубки в чемпионате.

Вот и всё: как вошёл, так и вышел.