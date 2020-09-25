Губерниев оценил уровень российского футбола

«Но сейчас, поскольку футбол является мощной объединительной силой, особенно после чемпионата мира, радует сборная, есть игроки молодые. Нам сейчас важно от дна оттолкнуться и начать поступательное движение вверх. Тут история как с допингом в российском спорте. Мы эту чашу продолжаем до дна допивать, но во многих видах спорта уже испили, там идут победы. Мне кажется, что у российского футбола сейчас отличный шанс начать возрождение», — добавил журналист.