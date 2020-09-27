«Ахмат» победил «Урал»

Грозненский "Ахмат" дома обыграл екатеринбургский "Урал" в матче девятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.
В составе победителей мячи забили Георгий Мелкадзе (2-я минута) и Бернард Бериша (57, с пенальти), для Мелкадзе этот гол стал первым в составе грозненского клуба. На 38-й минуте защитник "Урала" Стефан Страндберг получил вторую желтую карточку и покинул поле, на 39-й минуте форвард "Ахмата" Владимир Ильин не реализовал пенальти.
"Ахмат" ранее потерпел три поражения кряду, клуб занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. "Урал" располагается на 11-й строчке, имея в активе 10 очков. В следующем туре грозненская команда 4 октября на выезде сыграет с казанским "Рубином", клуб из Екатеринбурга днем ранее примет ЦСКА.