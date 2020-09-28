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Прогнозы и ставки на матч «Ливерпуль» — «Арсенал»: Артета может наказать Клоппа за самоуверенность 

Партнерский материал 2 часа назад
28 сентября в 3-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Арсенал». Юрген Клопп против Микеля Артеты! И обе команды выиграли свои первые две игры в чемпионате. Кто победит в этом противостоянии? Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз и ставки на матч АПЛ 28 сентября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

28 сентября на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в 3-м туре АПЛ. Видеотрансляцию матча покажет «Окко Спорт». Прямой эфир и онлайн начнутся в 22:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» отдает предпочтение действующим чемпионам Англии. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.47, что соответствует 65% вероятности. Выигрыш лондонцев оценен котировкой 7.00 (14%), а ничья идет за 4.90 (21%).
Эксперты считают, что матч будет результативным. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 1.48. На тотал меньше 2.5 установлен коэффициент 2.45.

«Ливерпуль» — «Арсенал»: какие делать ставки на игру АПЛ 27 сентября

Обе команды не потеряли очки в первых двух турах. «Ливерпуль» сначала в феерическом поединке обыграл «Лидс» Марсело Бьелсы 4:3, а затем на выезде переиграл «Челси» 2:0. Да, команда Юргена Клоппа только вкатывается в сезон, не показывая идеальной игры, но очки не теряет.
Что до «Арсенала», то в первом туре подопечные Микеля Артеты тремя мячами поприветствовали вернувшийся в элиту английского футбола «Фулхэм», а затем в непростом матче обыграли «Вест Хэм» 2:1.
Если вы посмотрите на статистику очных встреч команд, то заметите, что в 10 из 11 последних матчей отличиться смогли и мерсисайдцы, и лондонцы. Что ж, статистика — вещь упрямая, тем более, что ни у тех, ни у других нет проблем с нападением.
Поставить на то, что обе команды забьют, в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.65.
Да, «Ливерпуль» — явный фаворит предстоящего матча, но есть ощущение, что вероятность успеха Клоппа и компании несколько завышена. Микель Артета работает с «Арсеналом» уже почти год и есть ощущение, что команда полностью приняла его идеи. Очень важно, что «канонирам» удалось сохранить в составе Пьера-Эмерика Обамеянга, который было собрался уходить. Хорошо вписался в обойму и бразильский полузащитник Виллиан. В общем, ставка на «Арсенал» с форой (+1.5) выглядит довольно неплохо. В этом случае вас устроит не только победа команда Микеля Артеты, но и ничья, и даже минимальное поражение «канониров».
Поставить в БК «Фонбет» на этот исход можно с коэффициентом 1.65. Если рискнете и сделаете ставку в 1000 рублей, в случае успеха получите на выплату 1650 рублей.
Отдали должное «Арсеналу», но надо понимать, что они играют с одной из лучших команд современности. Конечно, на выезде «канонирам» придется тяжело. «Ливерпуль» будет играть первым номером, расшатывая оборону гостей и наверняка получит свои шансы. Коэффициент на победу мерсисайдцев невысок, но можно предположить, что парни Клоппа не проиграют и, как мы сказали ранее, обе команды забьют. Неплохая комбинированная ставка. БК «Фонбет» оценивает такой вариант коэффициентом 1.90.
Регистрируйтесь в «Фонбет» и делайте ставки на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» и другие игры АПЛ!
Футбол , Видео , Юрген Клопп , Фонбет
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