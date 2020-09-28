20-летний российский футболист уехал играть во Францию

20-летний российский футболист Владислав Молчан перешел во французский клуб «Кан», выступающий в Лиге 2. Об этом сообщается в Instagram красноярского «Енисея», за который играл спортсмен.

В «Енисее» рассказали, что «Кан» воспользовался пунктом в контракте Молчана и заплатит российскому клубу денежную компенсацию. Трансферная стоимость игрока за переход составит один миллион рублей, при этом предыдущий клуб защитника — петербургский «Зенит» — получит 30 процентов от сделки. «Енисей» поблагодарил Молчана за время, проведенное в команде и пожелал ему дальнейших успехов.

Молчан — воспитанник «Зенита». Защитник перешел в «Енисей» в феврале 2020 года. В первенстве Футбольной национальной лиги он провел три матча. За сине-бело-голубых Молчан не сыграл ни разу.