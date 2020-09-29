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«Вы просто убиваете футбол». Правила игры рукой в штрафной надо срочно менять 

Sport24 3 часа назад
«VAR? С этим цирком надо что-то делать»
Фото: Getty Images
В английской футбольной тусовке сейчас обсуждают не эффектные матчи, а судейство, VAR и правила футбола. Сначала в субботу «МЮ» получил незаслуженную победу над «Брайтоном» (3:2) — благодаря глупейшему пенальти за игру форварда Нила Мопе рукой в штрафной. Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый на 100-й минуте. И официально после финального свистка.
Но позавчера случилась еще более дикая вещь. В Брайтоне Мопе хотя бы прервал удар по воротам. И был лицом к мячу. Но в игре «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» творилась совсем вакханалия. На самой последней минуте в ворота команды Моуринью поставили феерический пенальти. На 95-й Эндрю Кэрролл головой переправил мяч в руку Эрика Дайера. 5 минут совещаний в Филях с VAR — личный просмотр — и главный судья Питер Бэнкс назначил пенальти. Калум Уилсон его реализовал — это был первый удар «Ньюкасла» в створ за весь матч. 1:1 — «Тоттенхэм» теряет очки.
Жозе Моуринью не выдержал — и ушел в подтрибунку сразу после назначения пенальти. Тут показательнее всего реакция Стива Брюса. Тренера команды, которую этот 11-метровый спас от поражения.

«Наш пенальти — полная чушь. Я был бы опустошен, назначь такое в ворота «Ньюкасла». Конечно, я рад, что моя команда забила гол, но… Я понимаю реакцию «Тоттенхэма», вчерашнее раздражение Ходжсона после похожего пенальти.

Мы все вместе должны что-то сделать. Сколько можно споров вокруг игры рукой? Прошло уже 100 лет — и ничего не изменилось к лучшему. Для чего внедряли VAR? Кажется, чтобы принимать «честные и очевидные» решения. Но этого не происходит. Мы потеряли контроль над ситуацией. Никто не понимает, назначат пенальти или нет. С этим цирком надо что-то делать».

Еще раз — это слова коуча «Ньюкасла». Человека, которому пенальти, мягко говоря, помог. Но даже он честно признает: такие пенальти ставить нельзя. Дайер не видел мяч, не играл рукой, вообще не знал, что происходит. И, главное — его рука… помогла «Ньюкаслу». Без нее пас Кэрролла спокойно бы перехватили игроки «Тоттенхэма». А благодаря руке Дайера «Ньюкасл» на время сохранил мяч.
Формальное нарушение правил игроком «Тоттенхэма»… навредило его команде. И помогло сопернику. Рука Дайера никак не повлияла на эпизод в пользу «шпор». И не надо старую историю про «рука была в неестественном положении». Только люди, никогда не игравшие в футбол, думают, что это адекватная формулировка. Невозможно в любом эпизоде избегать размахивания руками — Дайер в своих движениях был естественнен. Исключить такие моментов можно только в смирительных рубашках. Ну, давайте в них играть в футбол, окей.

Из футбола в 2020-м сделали цирковое шоу «найди руку в штрафной»

Пофиг — кто играет лучше — главное, кто больше рандомных рук отыщет. И VAR только усиливает всю трешовость происходящего. Это уже просто не футбол.
Похожая история позавчера была и в дерби ЦСКА — «Локомотив». Не такая скандальная — пенальти не поставили и не возмущались после игры. И все же — экс-судья Игорь Федотов уверен, что в ворота «Локо» надо было назначать пенальти за игру рукой Куликова.

«Куликов в борьбе с Влашичем загребал мяч рукой, но арбитр свистнул в пользу «Локомотива», хотя Куликов прижимал мяч рукой к ноге».

При этом эксперт Sport24, основатель телеграм-канала «Але, рэф!» Илья Обломов придерживается другой версии. Как, собственно, и судейская бригада во главе с Вилковым — пенальти за руку Куликова не поставили.

«Игрок «Локомотива» целенаправленно играет ногой в мяч, после этого мяч, возможно, попадает в руку — это не пенальти. Такова современная трактовка правил: если игрок намеренно/целенаправленно играет в мяч и тот отлетает в руку (она может находиться в любом положении), то следует продолжить игру», — комментарий Обломова.

Что там с правилами? Почему такие пенальти вообще ставят?

В последние годы в футболе очень много новых правил. Прямо очень. Кстати, стоит за этим… сотрудник РФС. Тот самый Дэвид Эллерей, который теперь занимает должность «советника генсека РФС Александра Алаева», за последние 4 года внедрил порядка… 200 (!) новшеств. Две сотни разных уточнений по правилам. Всего за четыре года.
Неудивительно, что даже сами судьи запутались в том, как нужно судить. Конкретно правило про «неумышленную» игру рукой Эллерей предложил два года назад — этим летом с новыми правками.
Так вот. Что изменилось перед этим сезоном.
Было: Нарушением считается, если игрок:
  • Умышленно играет рукой, включая движение руки в сторону мяча;
  • Забивает гол в ворота соперника рукой, даже случайно, в том числе это относится и к вратарю;
  • Получает преимущество или контроль над мячом после касания руки, после чего игрок:
— забивает гол;
— создает голевой момент.
sport24
Стало: Нарушением считается, если игрок:
  • Умышленно играет рукой, включая движение руки в сторону мяча;
  • Забивает гол в ворота соперника рукой, даже случайно, в том числе это относится и к вратарю;
  • После того, как мяч коснулся его руки или руки партнера по команде, даже если случайно, сразу же:
— забивает гол;
— создает голевой момент.

Пояснение

Если атакующий игрок случайно касается мяча рукой, а затем мяч переходит к другому атакующему игроку и атакующая команда сразу же забивает гол, засчитывается нарушение.
Не считаются нарушением случаи, когда после случайного попадания мяча в руку мяч остается в игре (следует пас или дриблинг) и следует несколько пасов до возможности забить гол и создать голевой момент.

Если правила дерьмо — надо их менять

А теперь простой вопрос — вы все поняли из написанного? По-моему, новые формулировки запутывают. Всех — считая арбитров.

«Рука не в естественном положении. Это 100% точка. По тем правилам, которым следует Англия, это пенальти без вариантов», — вот слова доброго друга редакции Sport24, экс-арбитра, основателя телеграм-канала «Але, рэф!» нашего эксперта Обломова.

Илья, как всегда, говорит все четко. В том и смысл — формально судья матча «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» Питер Бэнкс и не ошибся. Все сделал правильно — согласно тем рекомендациям, которые дают ему его боссы. Тут не «судья продажная» и не «да в АПЛ/РПЛ/в Буркина-Фасо ужасные арбитры».
Нет. Просто правила игры рукой — дерьмо. Полное дерьмо. А если правила дерьмо — их надо менять. А не говорить: «Ну, такие правила, что мы можем поделать».
Поэтому в Англии в шоке примерно все. Жозе Моуринью не стал устраивать скандал, но его посыл поняли все:

«Не буду комментировать пенальти. Если я захочу отдать немного денег, то лучше пожертвую их на благотворительность, а не футбольной ассоциации, так что я предпочитаю это не обсуждать».

Круче всего выступил Джейми Каррагер. Притом звездный ТВ-эксперт выдал этот эмоциональный спич в прямом эфире. Вот реакция легенды легенды на решение поставить пенальти в ворота «Тоттенхэма».

«Я очень надеюсь, что этот 11-метровый не назначат. Что, серьезно — судья показал на точку? Ээээ… Пенальти — просто цирк. Абсолютный позор. Я понимаю, что фанаты «Ньюкасла» сейчас в восторге, но все в этой стране согласятся со мной. С тем, что я думаю и говорю о «пенальти». Дайер прыгал за мячом, не контролировал свои руки. Он понятия не имеет, что происходит. Удар нанесен в полуметре от него, мяч попал в тыльную сторону руки… И это пенальти?! Отвратительно. АПЛ, Федерация футбола Англии, ФИФА, Коллина — все, кто принимает решения… Остановите это! Вы убиваете футбол для всех».

Король футбольного твиттера Гари Линекер тоже выступил смачно. И тоже в шоке от того, во что превращают футбол такие пенальти:

«Идиотизм. Абсолютно идиотское правило, которое еще и усиливает VAR. Верните нам нашу игру, пожалуйста».

Еще одна точнейшая цитата от старины Роя Ходжсона, команду которого («Кристал Пэлас») тоже лишили очков из-за бредового пенальти:

«Даже сами арбитры не хотят считать такие случайные руки нарушением. Но они вынуждены — таковы правила. Все просто: если ты осознанно прерываешь удар или пас рукой — это пенальти. Если ты ничего не делал, и мяч просто попал руку — это не пенальти. Все. Конец разговору».

А теперь главный вопрос: скажите, кому, кроме чиновников ФИФА и ИФАБ, устраивают правила по игре рукой в штрафной? Ну вот кому? Кто считает их правильными, хорошими и вообще адекватными? Да почти никто. Нынешние правила не нравится никому — ни игрокам, ни тренерам, ни болельщикам, ни владельцам клубов, ни самим арбитрам. Просто ни-ко-му.
Зачем тогда эти правила нужны? Зачем вечные «срачи» после почти любого тура АПЛ, РПЛ, да любой лиги мира? Может, мы наконец-то начнем играть в футбол — честно играть в футбол? А не беситься из-за откровенно абсурдных и глупых правил?
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Футбол , Статьи , Джейми Каррагер , Питер Бэнкс , Игорь Федотов , Гари Линекер , Александр Алаев , Эрик Дайер , РФС , Локомотив , ЦСКА
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