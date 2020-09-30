Дзюба признан лучшим игроком прошлого сезона

Список лауреатов сезона был утвержден исполкомом РФС в среду.

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов победил в номинации "Надежда" как лучший игрок до 21 года. Приз за вклад в развитие футбола присужден 83-летнему победителю чемпионата Европы-1960 Виктору Понедельнику.

"Зенит" в сезоне-2019/20 второй раз подряд стал победителем РПЛ, а Дзюба, забив 17 мячей, разделил звание лучшего бомбардира с партнером по команде Сердаром Азмуном.