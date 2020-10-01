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Федун призвал не сокращать число зрителей на матчах 

Газета.Ru и ещё 1 3 часа назад
Федун призвал не сокращать число зрителей на матчах
Фото: РИА Новости
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун призвал не сокращать число зрителей на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА "Новости".
Напомним, 29 сентября президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о том, что организация не видит причин, чтобы уменьшить квоту зрителей на играх.

"Сегодня футбольные клубы обеспечивают необходимые меры по соблюдению санитарного регламента. Действующие нормы помогают хоть немного восполнить потери клубам от пережитого карантина". — сказал Федун.

Также функционер отметил, что фанаты могут получить необходимые после длительных ограничений эмоции.
Ранее Шамиль Газизов отказался говорить о чемпионском курсе "Спартака".
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Футбол , Александр Дюков , Шамиль Газизов , Леонид Федун , Спартак , РФС , РИА Новости
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