Роналду появится в сборной Португалии на ближайших матчах

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал состав команды на октябрьские матчи.

Португальская национальная команда в товарищеском матче встретится с Испанией (7 октября), а также проведет поединки Лиги наций УЕФА с Францией (11 октября) и Швецией (14 октября).

Полностью состав сборной Португалии выглядит следующим образом.