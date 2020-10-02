Чешский футболист описал Россию тремя словами

«Большая, холодная, мощная», — сказал 22-летний полузащитник. Свою родину футболист назвал домом с качественным уровнем жизни.

Крал выступает за «Спартак» с 2019 года. Сумма трансфера игрока составила 12 миллионов евро, став одной из самых крупных в истории чешского футбола. В том же году хавбек дебютировал за сборную Чехии.