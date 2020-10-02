Газзаев назвал РПЛ «настоящим болотом»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал «настоящим болотом» Российскую футбольную премьер-лигу (РПЛ), клубы которой не дают болельщикам повода для гордости.

«Если национальная команда в последнее время выглядит достойно, то на клубном уровне нам гордиться абсолютно нечем. В последние десять лет результата нет, и мы вынуждены признать, что средний уровень футбола в России падает. Давайте признаем: сегодня российская лига — это настоящее болото. Все это видят, но почему-то молчат», — сказал он в интервью «Спорт-Экспрессу».

По мнению Газзаева, система должна давать какой-либо результат, в противном случае необходимы перемены. Он отметил, что в случае неудачи футболистов и тренеров всегда заменяют, однако с руководителями лиг это не происходит.

Специалист отметил, что восемь-девять клубов РПЛ имеют возможности бороться за Еврокубки и должны достойно выступать на международной арене. Однако ситуация складывается таким образом, что лидирующие российские команды уступают соперникам из более слабых лиг.

Валерий Газзаев тренировал ЦСКА в 2001-2003 и 2004-2008 годах. Он также занимал должность главного тренера национальной сборной по футболу в 2002-2003 годах. В разные годы работал в «Алании», московском и киевском «Динамо»