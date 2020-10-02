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Газзаев назвал российскую лигу «настоящим болотом» 

Rambler News Service и ещё 1 4 часа назад
Газзаев назвал РПЛ «настоящим болотом»
Фото: ТАСС
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал «настоящим болотом» Российскую футбольную премьер-лигу (РПЛ), клубы которой не дают болельщикам повода для гордости.

«Если национальная команда в последнее время выглядит достойно, то на клубном уровне нам гордиться абсолютно нечем. В последние десять лет результата нет, и мы вынуждены признать, что средний уровень футбола в России падает. Давайте признаем: сегодня российская лига — это настоящее болото. Все это видят, но почему-то молчат», — сказал он в интервью «Спорт-Экспрессу».

По мнению Газзаева, система должна давать какой-либо результат, в противном случае необходимы перемены. Он отметил, что в случае неудачи футболистов и тренеров всегда заменяют, однако с руководителями лиг это не происходит.
Специалист отметил, что восемь-девять клубов РПЛ имеют возможности бороться за Еврокубки и должны достойно выступать на международной арене. Однако ситуация складывается таким образом, что лидирующие российские команды уступают соперникам из более слабых лиг.
Валерий Газзаев тренировал ЦСКА в 2001-2003 и 2004-2008 годах. Он также занимал должность главного тренера национальной сборной по футболу в 2002-2003 годах. В разные годы работал в «Алании», московском и киевском «Динамо».
В настоящее время экс-футболист является председателем комитета Госдумы по делам национальностей. Он прошел в нижнюю палату парламента в 2016 году от «Справедливой России».
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Футбол , Валерий Газзаев , ЦСКА , Госдума , Справедливая Россия , Динамо
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