Газзаев ответил на заявление Карпина про уровень РПЛ 

"Я не раз слышал заявления о том, что "таков уж уровень нашего чемпионата". Извините, но мне сразу хочется спросить: вот если уровень нашего чемпионата такой ужасно низкий, тогда зачем вы вообще в нём работаете? Зачем в нём все эти высокооплачиваемые футболисты? Поезжайте играть и работать в чемпионаты первой пятёрки. Вот только туда, к сожалению, никого из вас не приглашают… Не понимаю, зачем унижать свой собственный турнир. Лучше давайте вместе делать его лучше. Раз система не работает — надо её менять, причем кардинально. Применить новый подход, увеличивать конкуренцию между лигами и конкурентоспособность на международной арене. Команды должны комплектоваться на серьёзном уровне. Необходима правильная трансферная политика.