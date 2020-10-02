Куртиян рассказал о сильных сторонах «Спартака» 

"Думаю, нас ожидает интересный и бескомпромиссный футбол. В принципе, без фарта футбола не бывает, но если сравнивать эти две команды, то "Зенит" смотрится более организовано, плюс качество исполнителей у питерцев чуть выше. "Спартак" может сыграть за счет коллективных действий. Не думаю, что игра "Динамо" в победном матче с "Зенитом" является показательным примером. У "Спартака" даже та же игра с ЦСКА была неплохой. Когда "Спартак" играет агрессивно и смотрится коллективом, то на них приятно смотреть. "Зениту" будет непросто", — сказал Куртиян РИА Новости по телефону.