Стало известно расписание «Зенита» в ЛЧ 

Петербургский «Зенит» проведёт первый матч в Лиге чемпионов-2020/2021 на своём поле против бельгийского «Брюгге».
Соперниками петербургской команды будут бельгийский «Брюгге», дортмундская «Боруссия» и итальянский «Лацио».
Расписание «Зенита» выглядит следующим образом:
20 октября, 19:55 «Зенит» — «Брюгге»
28 октября, 23:00 «Боруссия» — «Зенит»
4 ноября, 20:55 «Зенит» — «Лацио»
24 ноября, 23:00 «Лацио» — «Зенит»
2 декабря, 23:00 «Брюгге» — «Зенит»
8 декабря, 20:55 «Зенит» — «Боруссия»
Ранее «Зенит» сделал официальное предложение «Атлетико» о покупке Эрреры.