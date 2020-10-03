Футболист «Ливерпуля» заразился коронавирусом 

Футболист «Ливерпуля» Садио Мане получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Англии.

У сенегальского нападающего есть незначительные симптомы, однако в целом он чувствует себя неплохо. Мане перевели на режим самоизоляции. Нападающий стал вторым футболистом «Ливерпуля», у которого обнаружили коронавирус. Ранее положительный результат теста получил новичок Тьяго Алькантара.

28 сентября «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Арсенал» в центральном матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). В первом тайме на гол Александра Ляказетта мерсисайдцы ответили точными ударами Садио Мане и Эндрю Робертсона . Во второй половине игры в составе красных отличился Диогу Жота.

Перед этим Садио Мане, сделавший дубль в игре с «Челси», вошел в тройку лучших футболистов по итогам второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).