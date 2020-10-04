«»Спартак" скоро сдохнет"

Известный артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский в жесткой манере отреагировал на результат матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком".
Встреча закончилась со счетом 1:1.
"Борьба за чемпионство? У "Зенита" никаких соперников не намечается… "Спартак" сдохнет скоро. Сегодня у них победа, потому что они должны были проиграть. Бороться за золото они не смогут. "Спартак" намного слабее "Зенита", — цитирует Боярского "Чемпионат".
Напомним, что обе команды возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе по 21 баллу.
Ранее Дзюбу раскритиковали за действия в матче со "Спартаком".