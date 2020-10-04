«»Спартак" скоро сдохнет"

"Борьба за чемпионство? У "Зенита" никаких соперников не намечается… "Спартак" сдохнет скоро. Сегодня у них победа, потому что они должны были проиграть. Бороться за золото они не смогут. "Спартак" намного слабее "Зенита", — цитирует Боярского "Чемпионат".