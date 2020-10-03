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Кокорин мог сыграть в матче против «Зенита» 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Кокорин мог сыграть в матче против «Зенита»
Фото: РИА Новости
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что форвард красно-белых Александр Кокорин мог сыграть в матче против петербургского "Зенита", передает Sport24.
Напомним, 2 октября наставник красно-белых Доменико Тедеско сообщил, что Кокорин пропустит матч против сине-бело-голубых из-за повреждения.
Встреча завершилась со счетом 1:1.

"У Кокорина небольшое повреждение, но он мог выйти на поле. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста, потому что эта игра не была решающей в чемпионате", — сказал Газизов.

Ранее "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" в матче чемпионата России.
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