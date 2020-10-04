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Известны составы «Рубина» и «Ахмата» на игру РПЛ 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Известны составы «Рубина» и «Ахмата» на игру РПЛ
Фото: Газета.Ru
Казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат» объявили стартовые составы на матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Рубин": Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Хван, Деспотович.
"Ахмат": Гудиев, Ненахов, Анхель, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Харин, Полярус, Мелкадзе.
Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После девятого тура «Рубин» идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 14 очков. «Ахмат» расположился на десятой строчке, набрав 13 баллов.
Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Ростов» объявили составы на матч чемпионата России.
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