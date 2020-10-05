Футболист Коутиньо умер в 36 лет

Знаменитый футболист из Бразилии Рафаэль Коутиньо скончался в возрасте 36 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ, сообщает издание Globoesporte.

Бывший член футбольного клуба " Васко да Гама " отправился с супругой в ресторан, расположенный в городе Бузиос. Ужин закончился госпитализацией в местное медицинское учреждение. Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался от инфаркта, пишет издание. Пока сведений о месте и времени его похорон нет.

Коутиньо приобрел широкую популярность среди любителей футбола, когда играл за "Васко да Гама" в период с 2003 года по 2007 год. Последние несколько лет он находился в статусе свободного агента.