Игроков «Спартака» уличили в тренировках симуляций

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев эмоционально отреагировал на слова главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско о том, что защитник петербуржцев Деян Ловрен "падал после каждого контакта с игроками красно-белых".
Как заявил Медведев, хорват — не тот человек, который будет симулировать.
"Ловрен сам не падал, это не тот игрок, который падает сам, в отличие от ряда игроков "Спартака", которые тренируют эти нырки, особенно в штрафной. Когда он падал, его сбивали, и я тут не могу с Тедеско согласиться", — приводит слова Медведева ТАСС.