Игроков «Спартака» уличили в тренировках симуляций

"Ловрен сам не падал, это не тот игрок, который падает сам, в отличие от ряда игроков "Спартака", которые тренируют эти нырки, особенно в штрафной. Когда он падал, его сбивали, и я тут не могу с Тедеско согласиться", — приводит слова Медведева ТАСС.