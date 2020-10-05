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Сборная России по футболу провела первую тренировку на базе в Новогорске 

RT на русском и ещё 18 3 часа назад
Сборная России провела первую тренировку в Новогорске
Фото: © rfs.ru
Сборная России по футболу в понедельник провела первую тренировку в полном составе перед домашними матчами с Швецией, Турцией и Венгрией. Занятие в УТЦ «Новогорск» пропустил лишь полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, который должен прилететь в Москву вечером. По словам главного тренера Станислава Черчесова, во вторник его подопечные пройдут специальное тестирование, которое определит их физическое состояние. Между тем, вызванный в национальную команду впервые за долгое время Илья Кутепов назвал своё положение в «Спартаке» «сложным», а полузащитник «Динамо» Даниил Фомин выразил сожаление, что матч смогут посетить лишь 30% зрителей от общей вместимости стадионов.

«Ждём хорошей игры. Будем решать свои задачи»

Сбор национальной команды России в преддверии матчей с Швецией, Турцией и Венгрией стартовал ещё 3 октября. Первыми на базу в Новогорск прибыли до сих пор остающийся без клуба Далер Кузяев и получивший небольшое повреждение Андрей Семёнов.
В воскресенье компанию им составила целая группа футболистов, которые провели свои встречи накануне. Наконец, в понедельник подопечные Станислава Черчесова провели первую тренировку практически в полном составе. Не добрался до Новогорска только полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, который должен прилететь в Москву вечером.
При этом все 24 человека, вышедшие на поле, работали в общей группе. В том числе хавбек Игорь Смольников и нападающий Николай Комличенко, которых тренерский штаб экстренно вызвал накануне под знамёна сборной вместо получивших травмы Сергея Петрова и Фёдора Смолова.
После окончания занятия Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов. Тренер признался, что нынешний сбор футболисты национальной команды начали в хорошем расположении духа.

«Во-первых, «Краснодар» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, во-вторых, «Спартак» с «Зенитом» сыграли вничью. То есть негатива у представителей обеих команд нет. Единственное, плохо, что Петров со Смоловым получили повреждения. Но это рабочие моменты, через которые мы проходим на каждом сборе», — приводит слова специалиста официальный сайт РФС.

Черчесов также признался, что состояние футболистов, которые не тренировались в Новогорске в воскресенье, ещё предстоит определить. По словам Черчесова, уже к вечеру вторника после прохождения футболистами «лёгкого, но информативного теста» станет понятно, в какой физической форме они находятся.
При этом в рамках нынешнего сбора национальной команде предстоит провести три матча всего за неделю: товарищеский — со Швецией (8 октября) и две встречи Лиги наций с Турцией (11-го) и Венгрией (14-го). В данной ситуации представители СМИ не могли не задать Черчесову вопрос об экспериментах с составом.

«Ротация как таковая должна идти только на пользу. Если один футболист проведёт все три игры на топ-уровне, какой смысл искусственно что-то менять? Уже завтра вечером состояние игроков станет нам понятно, и из этого будем исходить. Ротация должна присутствовать, но главное, чтобы она происходила правильно и вовремя», — объяснил специалист.

Вопросы у болельщиков и журналистов появились и по очередному вызову в сборную Далера Кузяева, который после окончания срока действия контракта с «Зенитом» не нашёл себе новый клуб. Черчесов признался, что ещё накануне была велика вероятность подписания футболистом соглашения с «Локомотивом», но утром в понедельник «появились дополнительные нюансы».

«Понятно, что его ситуация затягивается, а скоро закроется окно для заявок в Лиге чемпионов. У нас состоялся разговор, ведь мне тоже нужно строить планы. Вдруг ему придётся куда-то улетать. Нюансов много. У Далера были свои мысли на этот счёт», — подчеркнул наставник.

Высказался Черчесов и о ближайшем сопернике — сборной Швеции, с которой Россия в последний раз встречалась в 2018-м в рамках Лиги наций. Тогда матч в Калининграде завершился нулевой ничьей, а дома скандинавы одержали победу и опередили отечественную команду в группе.

«Больших изменений у шведов не произошло. И нет вообще никаких новшеств в тактическом рисунке. Они как играли по схеме 4-4-2, так и играют. В 2018-м провели с «Тре Крунур» два матча. Один — непосредственно после ЧМ, когда ещё находились в хорошем состоянии, а второй — на выезде в смешанном составе. У нас тогда травмировались семь-восемь человек. В этот раз ситуация намного лучше. Ждём хорошей игры. Будем решать свои задачи», — рассказал тренер.

Наконец, специалист порадовался тому факту, что ближайшие домашние матчи российской сборной пройдут со зрителями. При этом две встречи Лиги наций примет «ВТБ Арена», а товарищескую игру со Швецией — «ВЭБ Арена». Черчесов выразил надежду, что национальная команда ещё сыграет и в «Лужниках».

«Если бы не ограничения, сборная собирала бы аншлаги»

Ответили на вопросы журналистов и несколько подопечных Черчесова. В частности, рассказал о своём возвращении в сборную проведший в чемпионате России лишь два матча Илья Кутепов. Защитник «Спартака» признался, что соскучился по национальной команде, цвета которой защищал на домашнем мундиале.

«Воспоминания только хорошие. Очень соскучился по сборной, приятно снова сюда вернуться. Отдельное спасибо тренерскому штабу, что предоставили мне такую возможность. Буду работать, доказывать. Очень хороший коллектив! По всем ребятам соскучился, думаю, у нас ещё будет время пообщаться, построить планы на будущее», — заявил футболист.

Также Кутепов назвал своё положение в «Спартаке» «сложным» и признался, что его не устраивает нынешняя роль в команде, при которой он редко попадает в основу. По мнению защитника, со своей стороны он делает для этого всё возможное, но окончательное решение по составу остаётся за тренерским штабом красно-белых.
В свою очередь, одноклубник Кутепова Зелимхан Бакаев заявил, что за полтора года полностью адаптировался в сборной, а также отметил, что удачное выступление «Спартака» на старте сезона благотворно сказывается на игроках красно-белых.

«Это только начало. Концентрация у нас высокая. Будем стараться на каждый сбор приезжать, находясь на таком же высоком месте», — сказал Бакаев.

При этом уровень Лиги наций, по его словам, намного выше, чем уровень РПЛ.

«Здесь нужно быстро думать, много бегать и быть готовым на 100%. О шведах ничего не могу сказать, знаю только, что Джордан Ларссон получил вызов в сборную. Дальше нам уже расскажут, как с ними играть», — добавил Бакаев.

В хорошем настроении прибыл в расположение сборной и Даниил Фомин, ведь его «Динамо» в воскресенье обыграло дома «Краснодар». После этого футболисты бело-голубых получили по пять выходных.

«Сожалений, что остался без отдыха, конечно, нет. Вызов в сборную — то, к чему стремится каждый футболист. Рад оказаться здесь. Буду стараться выполнять все требования и верить в себя», — заявил полузащитник.

Фомин также подчеркнул, что уровень соперников в Лиге наций очень высок, а цвета сборных защищают футболисты, представляющие ведущие команды Европы.

«Два матча мы уже выиграли. Теперь нас ждут две домашние встречи, а также — контрольная игра с Швецией. Нужно набирать свои очки», — подчеркнул футболист «Динамо».

Наконец, хавбек порадовался тому, что грядущие матчи сборной пройдут в присутствии болельщиков, но посетовал, что если бы не пандемия коронавируса, их могло быть гораздо больше.

«Конечно, играть с болельщиками — другое дело. Они гонят вперёд. Со зрителями гораздо приятнее. Жаль, что стадион можно заполнить только на 30%. Думаю, если бы не ограничения, сборная собирала бы аншлаги», — добавил Фомин.

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Футбол , Илья Кутепов , Денис Черышев , Сергей Петров , Станислав Черчесов , Николай Комличенко , Джордан Ларссон , Далер Кузяев , Зелимхан Бакаев , Игорь Смольников , Андрей Семенов , Даниил Фомин , Федор Смолов , Спартак , Зенит , Локомотив , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
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