Роналду вновь обвинили в изнасиловании 

Американская модель Кэтрин Майорга вновь попытается привлечь к ответственности форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду за изнасилование, передает The Sun.

В 2008 году она заявила, что футболист изнасиловал ее летом 2009 года. Позже стало известно, что в 2010 году португалец заплатил ей $375 тысяч за неразглашение.

Женщина утверждает, что не была в должном психическом состоянии, чтобы осознавать условия договора.

Заседание суда Лас-Вегаса назначено на декабрь. Если Майорга докажет, что имела проблемы с психическим состоянием, то Роналду должен будет дать показания.

Игрок не признавал вину.

Ранее владелец агентства VIP-знакомств рассказал о гомосексуальности Роналду.