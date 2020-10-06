«Забили» на правила: тотальное раздолбайство в сборной

Английская пресса — одна из самых крутых в плане добычи инсайдов о жизни селебрити. Каждый провал знаменитости — измена, финансовые махинации, пьяная езда — в мгновение ока становится достоянием общественности. Правда, кажется, как минимум английские футболисты сами делают все, чтобы The Sun и The Telegraph рубили деньги на желтых новостях про них.

Истории типа кресла дантиста в сборной Англии всплывают регулярно, все это накладывается на регулярные неудачи на крупных турнирах, и делает из английской национальной команды один из самых сладких предметов обсуждения во всей Британии. О чем говорить, если предыдущего тренера «трех львов» Сэма Эллардайса уволили после расследования, в котором его обвинили во взяточнистве в работе с какой-то азиатской компанией. Возглавивший сборную в 2016 году Гарет Саутгейт старается сохранять в команде жесткую дисциплину и делает ставку на молодых игроков. И совмещать эти вещи ему порой дико трудно. В последний год скандалы в английской сборной всплывают чуть ли не каждый месяц.

• Before this confrontation-

Sterling has scored 11 goals & 1 assists.



• After this confrontation-

Sterling has scored 0 goals and 0 assists.



Gomez actually finished him. pic.twitter.com/HwnSTHL4uh— • (@The_Gerrard_Era) April 6, 2020 К примеру, в ноябре 2019 Рахима Стерлинга Джо Гомеса отстранили от национальной команды из-за конфликта в столовой. Полузащитник «Сити» ехидно спросил у Гомеса: «Как ты, все еще большой крутой защитник или уже нет?», Гомес ответил какой-то жесткой шуткой о чемпионской гонке, которую «Сити» проигрывал. Закончилось тем, что Стерлинг схватил Джо за горло и только вовремя подоспевшие партнеры сумели их разнять. До этого Стерлинг и Гомес пободались в матче «Ливерпуль» — «Ман Сити».

В апреле отстранили уже Кайла Уокера , который спустя несколько часов после призыва в соцсетях соблюдать карантин вызвал на дом проституток. «Сити» тогда оштрафовал игрока на 283 тысячи евро.

В сентябре капитана сборной Харри Магуайра и вовсе арестовали во время отпуска в Греции. Он подрался с кем-то у барной стойки отеля, после чего полез с кулаками на полицейских с криками «к черту Грецию и всю вашу цивилизацию». Магуайра приговорили к 21 месяцу условно. Прикол в том, что Саутгейту в каждом из случаем приходилось идти на уступки и возвращать провинившихся в сборную — надо же как-то решать турнирные задачи.

Исключение пока — Фил Фоден и Мейсон Гринвуд. В сентябре молодые игроки «Сити» и «МЮ» сразу после матча Лиги наций с Исландией привели в отель сборной двух девушек, с которыми тусили всю ночь. И это в условиях жесткого карантина, когда один заболевший может заразить всю команду. На предстоящие матчи сборной эту парочку Саутгейт не вызвал. Может себе позволить, так как оба пока далеки от определяющих ролей в команде. А вот что делать с Санчо, Абрахамом и Чилуэллом — большой вопрос. Недавно эта троица подкинула еще больше головной боли главному тренеру. Абрахам отмечал свой 23-й день рождения и позвал на вечеринку партнеров по сборной.

На мероприятии присутствовало порядка 20 человек, в то время как протокол запрещает установленные правительством Великобритании правил о запрете на массовый сбор людей в количестве более 6 человек. Английские СМИ пишут, что Саутгейт просто в бешенстве. Пока решение об отчислении Санчо, Абрахама и Чилуэлла из сборной не принято, но совсем скоро Саутгейту придется сделать серьезный выбор — пожертвовать качеством состава на важнейшие матчи с Данией и Бельгией или поступиться своими принципами ради результата. Кажется, тренер сборной Англии — проклятая профессия.