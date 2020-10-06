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Роналду вновь стал фигурантом дела об изнасиловании 

Павел Тиунов 2 часа назад
Роналду вновь стал фигурантом дела об изнасиловании
Фото: ТАСС
«Жертва» изнасилования со стороны футболиста Криштиану Роналду модель Кэтрин Майорга вновь обратилась в суд по поводу инцидента, случившегося в 2009 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Mirror. Женщина собирается отсудить у спортсмена деньги за якобы нанесенную ей психологическую травму.
Изнасилование, как утверждает Майорга, произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Несмотря на то, что Роналду отвергает обвинения в преступлении, в 2010 году он заключил с моделью досудебное соглашение, в рамках которого выплатил женщине 375 тысяч долларов. В 2018 году дело об изнасиловании было возобновлено, но в июле 2020-го суд пришел к выводу, что вина футболиста в преступлении не может быть доказана.
На днях стало известно, что Майорга собралась оспорить соглашение от 2010 года. Она уверяет, что на тот момент не могла разобраться в тонкостях документа, в том числе из-за полученной в результате изнасилования психологической травмы.
Журналисты отмечают, что теперь модели предстоит пройти тест на определение уровня «умственных способностей». В зависимости от итогов исследования будет решен вопрос, вызовут ли Роналду в суд для открытой дачи показаний или нет.
Комментарии
Футбол , Криштиану Роналду , РИА Новости
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