Роналду вновь стал фигурантом дела об изнасиловании 

«Жертва» изнасилования со стороны футболиста Криштиану Роналду модель Кэтрин Майорга вновь обратилась в суд по поводу инцидента, случившегося в 2009 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Mirror. Женщина собирается отсудить у спортсмена деньги за якобы нанесенную ей психологическую травму.

Изнасилование, как утверждает Майорга, произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Несмотря на то, что Роналду отвергает обвинения в преступлении, в 2010 году он заключил с моделью досудебное соглашение, в рамках которого выплатил женщине 375 тысяч долларов. В 2018 году дело об изнасиловании было возобновлено, но в июле 2020-го суд пришел к выводу, что вина футболиста в преступлении не может быть доказана.

На днях стало известно, что Майорга собралась оспорить соглашение от 2010 года. Она уверяет, что на тот момент не могла разобраться в тонкостях документа, в том числе из-за полученной в результате изнасилования психологической травмы.

Журналисты отмечают, что теперь модели предстоит пройти тест на определение уровня «умственных способностей». В зависимости от итогов исследования будет решен вопрос, вызовут ли Роналду в суд для открытой дачи показаний или нет.