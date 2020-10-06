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Стали известны финансовые потери «Барселоны» во время пандемии 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыли финансовые потери «Барселоны» из-за пандемии
Фото: Reuters
Финансовые потери каталонской «Барселоны» в минувшем сезоне составили 100 миллионов евро. Об этом сообщает Forbes.
В материале отмечается, что речь идет о сумме до налогообложения. На фоне пандемии коронавируса серьезно снизились доходы клуба. В частности, доходы с билетов упали на 24 процента. Чистый долг сине-гранатовых вырос с 217 до 488 миллионов евро.
При этом каталонцы провели неудачный сезон и впервые с 2014 осталась без трофеев. В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» с разгромным счетом уступила будущему обладателю кубка мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8. А после неудачи попытку покинуть клуб предпринял лидер команды Лионель Месси. Также на фоне провала руководство сменило главного тренера сине-гранатовых: вместо Кике Сетьена пост занял бывший игрок сине-гранатовых голландец Рональд Куман.
«Барселона» — один из самых дорогих футбольных клубов Европы. По оценке портала Football Benchmark, каталонцы занимают третье место в рейтинге. Стоимость клуба оценивается в 3,193 миллиарда евро.
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Футбол , Кике Сетьен , Лионель Месси , Рональд Куман
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